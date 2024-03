O Grêmio saiu vencedor da primeira partida da semifinal do Gauchão 2024 contra o Caxias. Os gols marcados por Cristaldo e Diego Costa foram importantes para o Tricolor vencer por 2 a 1, que teve um gol contra de Du Queiroz a favor do Grená. Apesar da falha no polêmico gol do adversário Caíque evitou gols da equipe da casa na primeira etapa com boas defesas.