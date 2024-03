O Grêmio está em vantagem na semifinal do Gauchão 2024. O Tricolor venceu o Caxias por 2 a 1, no estádio Centenário, e leva um bom placar para o duelo de volta, em Porto Alegre. Cristaldo e Diego Costa fizeram os gols gremistas, enquanto o time da Serra descontou com um gol contra de Du Queiroz.