Foi quase unânime a escolha do craque no primeiro jogo da semifinal do Gauchão, feita pela equipe de transmissão da Gaúcha, no nome de Diego Costa. O centroavante parece evoluir a cada partida com a camisa do Grêmio. Nesse sábado (16), ele sofreu e converteu o pênalti que garantiu a vitória por 2 a 1 contra o Caxias.