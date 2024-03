O Grêmio venceu o Caxias por 2 a 1 neste sábado (16), no jogo de ida da semifinal do Gauchão. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o time de Renato Portaluppi saiu na frente com gols de Cristaldo e Diego Costa, mas os donos da casa descontaram com gol contra de Du Queiroz.