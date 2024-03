Apesar de dizer que, por enquanto, não quer falar sobre a arbitragem, Renato Portaluppi não deixou de comentar a polêmica do gol do Caxias após a vitória gremista por 2 a 1, neste sábado (16). O técnico elogiou o árbitro Roger Goulart, mas contestou a validação do gol adversário.