Conhecida por seus guias de viagem, a Lonely Planet anunciou nesta terça-feira O melhor para 2018, que traz uma seleção dos destinos para visitar no próximo ano. O ranking, que serve de inspiração para os leitores, destaca os 10 países, cidades, regiões e os destinos com melhor custo benefício eleitos pelos especialistas da Lonely Planet para quem planeja viajar no próximo ano.

A Bahia está entre as 10 melhores regiões para explorar em 2018, junto de lugares como Belfast e a Calçada dos Gigantes na Irlanda do Norte e o Alasca, nos Estados Unidos. O Chile foi eleito o melhor país para visitar, enquanto Sevilha, na Espanha, foi escolhida a melhor cidade para 2018. Tallinn, capital da Estônia, ficou com a primeira posição no ranking dos destinos com melhor custo-benefício.