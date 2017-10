Talha-mar João Quental / Divulgação

São cenas como estas das fotos que deverão emoldurar a paisagem de quem participar do Festival Brasileiro das Aves Migratórias, no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, entre Tavares e Mostardas, no litoral do RS, de quinta (26) a sábado (28). É uma oportunidade para amadores e profissionais observarem aves migratórias e entenderem um pouco mais sobre seus hábitos e a necessidade de se preservarem ambientes como o do parque. Por ali há espécies como os flamingos, que vêm do Chile todos os anos em busca de descanso e alimento, além de cisnes- de-pescoço-preto, coscorobas, talha-mar e maçaricos (no total, há mais de 270 espécies catalogadas).

Talha-mar João Quental / Divulgação

Esta será a 13ª edição do evento, que reúne a comunidade das cidades da região, turistas, fotógrafos e pesquisadores. A programação é extensa, no parque e na cidade de Tavares, até com um baile de encerramento. Mas o destaque mesmo são as saídas guiadas para observação de aves.

Sobre o tema, fiz duas perguntas a Fernando Weber, gestor do Parque Nacional da Lagoa do Peixe e analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Confira abaixo:

Maçarico João Quental / Divulgação

Como um festival como este pode ajudar na preservação das aves e do parque?

Ele é o principal evento de divulgação da Unidade de Conservação (UC), que tem 278 espécies de aves registradas. As migratórias, o principal atrativo, chegam todos os anos do Canadá, dos Estados Unidos, do Chile e da Argentina, em busca de abrigo e alimentação. A programação do festival tem entretenimento para todos os gostos e faixas etárias e contará com a presença de pesquisadores, principalmente da Save Brasil, que compartilharão seu conhecimento por meio de palestras abertas ao público. Aos alunos das escolas públicas vamos proporcionar atividades de educação ambiental e passeios guiados. Temos a convicção de que, ao mostrarmos as belezas cênicas da UC e sua importância para a conservação, conseguiremos angariar novos amigos para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe.

O que uma pessoa que faz observação de aves, mesmo iniciante, pode aprender?

O ornitólogo Luciano Lima, do Instituto Butantan, vai ministrar uma oficina de observação de aves para iniciantes. Além disso, teremos palestras e uma mesa-redonda sobre "As aves migratórias e seus diferentes ambientes _ Conservação da biodiversidade". Um iniciante poderá aprender sobre como se comportar durante a observação de aves, quais os equipamentos adequados para o avistamento, a biologia de algumas espécies e como ajudar a preservá-las. Nas atividades de ecoturismo, o birdwatching é o segundo mais procurado no mundo, e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, com os três títulos importantíssimos que recebeu (de associações nacionais e internacionais), demonstrando sua importância para o planeta, atrai inúmeros visitantes.

Talha-mar João Quental / Divulgação

Coscorobas João Quental / Divulgação

Coscorobas e talha-mar João Quental / Divulgação

Papa-piri João Quental / Divulgação