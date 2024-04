Desembarquei em Bergamo por obra do acaso, numa parada para meus companheiros de viagem irem a uma festa de casamento. Ficaria dois dias e pouco tinha pesquisado sobre a cidade a cerca de uma hora de Milão. Hospedada em um hotel um pouco afastado, ao andar em direção à parte mais moderna, a Città Bassa (Cidade Baixa), fui me perguntando: por que nunca a incluí nos meus roteiros pela Itália? No dia seguinte, ao subir de funicular para a Città Alta (Cidade Alta), já quase me chicoteava: por que ninguém nunca me "obrigou" a conhecê-la?