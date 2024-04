Estamos acostumados a percorrer o Vale dos Vinhedos parando de ponto em ponto e, às vezes, a gente se ressente de não poder visitar muitos dos tantos empreendimentos, não é? Pois a terceira edição do Despertar do Vale ajuda a resolver esse "problema". No dia 6 de abril, 19 vinícolas, seis restaurantes e outros negócios relacionados ao enoturismo estarão reunidos no mesmo lugar: o centro histórico da Linha Leopoldina, junto à Capela das Almas, onde foi construída a primeira igreja da região por imigrantes italianos, em 1880 (a atual é de 1928!). A intenção é enriquecer a agenda de atividades do Vale na transição do verão, época de vindima, encerrada em março, para o outono.