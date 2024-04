Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os produtos que detêm o selo de Indicação Geográfica (IG) no Brasil, a dica é estar em Gramado entre 15 e 18 de maio, quando ocorre a sétima edição do Connection Experience-Terroirs do Brasil. Dos 113 produtos reconhecidos com IG no país, a maioria no setor de alimentos e bebidas, mais de 50 estarão representados, participando da feira que integra o evento, do circuito gastronômico, das aulas-show e dos painéis e palestras (confira a programação completa em connectionexperience.com.br).