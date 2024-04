Antes de escrever de fato sobre o tema deste texto, preciso dizer: não sou fanática por futebol. O primeiro jogo a que assisti na TV faz parte da história. Dizer que "assisti" à final da Copa do Mundo de 1970 é um certo exagero — criança, comi pipoca, comemorei os gols, corri pela casa. Desde então, a cada quatro anos entro em campo como torcedora. Em estádios, conto as partidas ao vivo em uma só mão, entre elas uma da Seleção. Por ossos do ofício, precisei entender um pouco das regras e cheguei a saber de cor escalações de times e treinadores.