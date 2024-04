Quando convidei moradores de Amsterdã para me acompanharem até Giethoorn, do qual eles e eu só tínhamos ouvido falar, sorri ao entrar no site oficial da vila holandesa. Colado no nome vinha o apelido: a Veneza dos Países Baixos ou Veneza do Norte. Como se muitas outras cidades holandesas também não fossem cortadas por canais, incluindo a capital, que fica a uma hora e meia dali, e não guardassem semelhanças.