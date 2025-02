Rio Grande do Sul foi o Estado que mais recebeu turistas internacionais no Brasil em janeiro

Cidade de Gramado, na Serra gaúcha, é um dos principais pontos turísticos do RS. Porthus Junior / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que mais recebeu turistas internacionais em janeiro de 2025. Os dados são do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, que apontam que 518.557 visitantes vindos de fora entraram no Brasil pelo RS. O número é 95% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com 265.719 viajantes.

Ainda segundo a pasta, a proximidade com a Argentina é um dos motivos que fez do RS a localidade com o maior fluxo de chegadas internacionais "impulsionado também pela recuperação do setor após as fortes enchentes enfrentadas na região em maio do ano passado", afirma a pasta.

Números totais

Conforme o Ministério, foram 1.483.669 visitantes registrados no país, marcando o melhor janeiro da série histórica, iniciada em 1990. Os estados do Sul do Brasil, entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, foram responsáveis por 62% do total de turistas internacionais, com 924.138 visitantes.

Leia Mais Com audiodescrição e tradução em Libras, passeio em ônibus turístico de Porto Alegre promove inclusão e acesso à cultura

Outros estados

Rio de Janeiro : 240.151 visitantes;

: 240.151 visitantes; São Paulo: 219.787.

Vizinhos turistas

Conforme o Ministério do Turismo, a Argentina se destacou como o principal país emissor de turistas para o Brasil. O número de visitantes do país vizinho quase dobrou em relação ao mesmo período ano passado. No primeiro mês de 2024, 452.136 argentinos visitaram o Brasil, enquanto, em 2025, esse número saltou para 870.318.

Os números refletem no setor hoteleiro. Segundo o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares, a presença de turistas argentinos nas primeiras semanas de janeiro aumentou 60% em comparação ao ano anterior, marcando o maior crescimento dos últimos nove anos.

Leia Mais 5 dicas para aproveitar a folga de Carnaval no RS e fugir da folia