Um dos principais eventos do calendário gaúcho, o Natal Luz terá espetáculos totalmente renovados — apenas o Natal pelo Mundo continua igual. Nos 81 dias de programação, que vai de quinta-feira (26/10) a 14 de janeiro, também há muitas atrações gratuitas, especialmente para as crianças.

Espetáculos pagos



Grande Desfile de Natal

Amor, esperança, fé, surpresa e alegria entram em cena para relembrar os espectadores do que nos move no Natal. Uma sequência de alegorias ilustra cada um desses sentimentos, embalados por muita música natalina e apresentação de acrobatas, bailarinos, patinadores e atores, além de efeitos especiais e interações com o público. Segundas, quintas e domingos, às 21h30min, no ExpoGramado (em janeiro, apenas quintas e domingos).

Reencontros de Natal

O espetáculo conta a história de um reencontro de uma família embalado pelas mais belas canções de Natal. Cantores, músicos e outros artistas vão apresentar um repertório de clássicos nacionais e internacionais, no que a organização descreve como "um cenário grandioso". Quartas e sábados, às 21h30min, na Lago Joaquina Rita Bier.

Natal Pelo Mundo

Sofia, a menina que visitava a Fantástica Fábrica de Natal quando criança, comemora mais um aniversário e confronta seus sonhos infantis: afinal, o que é verdade, o que é fantasia? Ela e seus amigos da fábrica partem numa aventura para conhecer as tradições de Natal do mundo todo. Terças e sextas, às 21h, no ExpoGramado.

Ingressos

As entradas podem ser adquiridas no site, com valores que variam entre R$ 130 e R$ 300.

Atrações gratuitas



Show de Acendimento

Neste espetáculo teatral-musical, as luzes da cidade são acesas com a ajuda de personagens mágicos, do público e do Papai Noel. Com duração de cerca de 20 minutos, é aberto ao público e ocorre diariamente, às 20h30min, em frente ao Palácio dos Festivais.

Parada de Natal

Personagens dos espetáculos, bandas e soldadinhos fazem a alegria da comunidade e visitantes em um desfile pela Avenida Borges de Medeiros. Sextas, sábados e domingos, às 16h.

Vila de Natal

Conta com expositores locais, alimentação e muitas atrações artísticas (sempre às 16h). Lá também fica a Casa do Papai Noel, que receberá a todos para ouvir os seus pedidos. Diariamente, das 10h às 22h, na Praça das Etnias.

Tannembaumfest

Empresas, hotéis e restaurantes são responsáveis por enfeitar cerca de 70 pinheiros ao longo da Avenida Borges de Medeiros, com ajuda da comunidade gramadense e dos turistas, em 18 de novembro.

Shows da Rua Coberta