Como aquecimento para o lançamento de Coringa: Delírio a Dois (2024), que tem sessões de pré-estreia nesta quarta-feira (2) e entra em cartaz nos cinemas na quinta (3), a Tela Quente desta segunda (30), às 23h20min, na RBS TV, exibe Coringa (2019). O filme dirigido por Todd Phillips ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e concorreu em 10 categorias do Oscar, incluindo a principal, a de direção e a de ator, na qual Joaquin Phoenix foi premiado. Com U$ 1,07 bilhão arrecadados, tornou-se o recordista de bilheteria entre as produções para maiores de 18 anos — marca que foi superada recentemente por Deadpool & Wolverine (2024). E virou um fenômeno de crítica também, a ponto de suscitar interpretações políticas opostas: uns consideraram alinhado à esquerda, outros, à direita.