Expectativa alta

"Coringa: Delírio a Dois" estreia em Veneza com a presença de Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Sequência do filme que rendeu um Oscar de melhor ator ao protagonista é um dos destaques na programação do festival nesta quarta-feira. Evento terá cerimônia de premiação no próximo sábado

04/09/2024 - 09h14min Atualizada em 04/09/2024 - 15h22min