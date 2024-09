Nostalgia vende. E esta máxima foi colocada à prova por Hollywood nos últimos anos, com o público recebendo continuações tardias de clássicos — ou quase isso — do cinema. Outras foram feitas antes, mas após Top Gun: Maverick (2022) ir lá e mostrar que é possível fazer mais sucesso do que a obra original, faturando quase US$ 1,5 bilhão, abriram-se as porteiras para outras sequências que querem um pouquinho desta glória.