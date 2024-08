Dizer que Cidade de Deus (2002) é um dos filmes mais importantes do cinema nacional nada mais é que o óbvio. A produção, que foi dirigida por Fernando Meirelles e teve codireção de Kátia Lund, recebeu quatro indicações ao Oscar e, até hoje, figura nas listas de melhores longas-metragens de todos os tempos. Do mundo. É uma obra-prima indiscutível. Sendo assim, é preciso ter coragem para mexer no legado desta entidade audiovisual.