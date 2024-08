Novo condomínio Notícia

"A falta de pudor do comediante e do vilão aproxima essas figuras", diz Eduardo Sterblitch, protagonista de "Os Outros"

Intérprete de Sérgio terá mais espaço no segundo ano da série original do Globoplay, que estreia nesta quinta-feira. Ator conversou com Zero Hora sobre o trabalho

14/08/2024 - 12h21min Atualizada em 14/08/2024 - 12h21min