Prova de resistência e apresentação de participantes marcam a estreia do "Estrela da Casa"

Programa começou nesta terça-feira, com apresentação da ex-BBB Ana Clara. Com 14 participantes, a atração conta com um formato inédito, que reúne batalhas musicais e confinamento

13/08/2024 - 23h49min Atualizada em 13/08/2024 - 23h53min