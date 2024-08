Não poderia haver escalação melhor para o novo reality show da Globo, Estrela da Casa, do que a jornalista e ex-BBB Ana Clara Lima, 27 anos. Apresentada ao público no Big Brother Brasil 18 (do qual participou em dupla com o pai, Ayrton), Ana Clara deixou a casa mais vigiada do país com o terceiro lugar do pódio e um contrato na emissora.