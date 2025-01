Kate Middleton anuncia que câncer está em remissão: "É um alívio"

Kate Middleton recebeu o diagnóstico de câncer no início de 2024.

Kate Middleton anunciou nesta terça-feira (14) que o câncer que enfrenta está em processo de remissão . O comunicado ocorreu cerca de 10 meses após a princesa de Gales , 43 anos, revelar o diagnóstico e o afastamento dos compromissos públicos para dar início ao tratamento. A informação foi compartilhada nas redes sociais da esposa do príncipe William.

" É um alívio estar em remissão agora, e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente", escreveu a princesa na postagem.

Em setembro do ano passado, Kate já havia anunciado o fim da quimioterapia , embora tenha ressaltado que "o caminho para a cura e para a total recuperação é longo".

O anúncio da remissão veio logo após Kate visitar, no mesmo dia, o hospital em Londres onde recebeu tratamento.

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos vão para todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo. Não poderíamos ter pedido mais do que isso", afirmou.

A princesa de Gales recebeu o diagnóstico de câncer no início de 2024. Após passar por uma cirurgia abdominal e enfrentar um período longe dos holofotes, o que gerou muitas especulações sobre o seu paradeiro, Kate anunciou em março, também em um vídeo, que estava com a doença e iniciaria a quimioterapia. O tipo e o estágio do câncer não foram divulgados.