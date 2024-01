Um dos grandes sucessos do cinema nacional, Nosso Lar foi lançado em 2010 e levou mais de quatro milhões de pessoas às salas de exibição, fixando-se entre as 30 maiores bilheterias do país. A produção, à época, apostou em efeitos especiais, o que não era — e ainda não é — comum por estas terras, misturando com a temática espírita, que fascina multidões país afora — mesmo que o Brasil tenha apenas 3% de pessoas que sigam a doutrina, segundo pesquisa Datafolha de 2020.