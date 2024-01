Martin Scorsese é o diretor vivo com mais indicações ao Oscar. No total, são dez. E apenas uma vitória, em 2007, com Os Infiltrados. O número de conquistas deve ser mantido em 2024. Mesmo tendo entregue um trabalho muito elogiado com Assassinos da Lua das Flores, o cineasta não deve desbancar o favorito Christopher Nolan, que realizou Oppenheimer.