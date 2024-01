"And the Oscar goes to… Barbie". Quantas vezes essa frase será dita na cerimônia do Oscar, que ocorre no dia 10 de março? Se vencer em todas as categorias nas quais concorre, o filme de Greta Gerwig poderá ser aclamado no palco sete vezes — isso porque disputa a mesma categoria, a de melhor música original, com duas canções. No total, são oito nomeações para o longa-metragem.