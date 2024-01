Os indicados ao Oscar 2024 foram divulgados na manhã desta terça-feira (23). Junto às produções que vão concorrer nas categorias da premiação, que será realizada no dia 10 de março, o público também ficou sabendo quais foram os esnobados da vez pela Academia — "lista" que é tão aguardada quanto a dos indicados. Leonardo DiCaprio, Greta Gerwig, Margot Robbie e Dua Lipa são alguns dos integrantes do grupo, além do longa Saltburn.