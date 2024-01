O longa-metragem Saltburn, que estreou no final de 2023 no Prime Vídeo, dirigido pela vencedora do Oscar Emerald Fennell, é um thriller sexual que satiriza classes sociais. O personagem Oliver Quick (Barry Keoghan) é um estudante de aparente classe média que ingressa na Universidade de Oxford e está tentando se adaptar a um mundo de jovens ricos e excêntricos.