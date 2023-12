Nos últimos dias de 2023, estrearam no cinema dois filmes que mereciam ter sido lançados um pouco mais cedo _ para não competir pela atenção do público junto às distrações do Natal e do Ano-Novo. E estreou diretamente no streaming um filme que merecia ter sido lançado no cinema _ para ser visto na tela grande e com som alto, com o mínimo de distração.