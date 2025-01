Jogador negro é retirado à força de avião em Roma e denuncia: "Fui espancado" 

Em seu Instagram, o jogador publicou um vídeo do acontecimento e escreveu: "No dia 25 de dezembro, fui vítima de brutalidade policial. Depois de embarcar no avião e ocupar meu lugar, um comissário me abordou sobre um suposto problema com meus documentos e me pediu para sair da aeronave. Confiante na validade dos meus documentos, perguntei-lhe calmamente que tipo de questão. A polícia foi chamada e fui algemado e retirado à força do avião."