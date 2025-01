Sem risco de dar certo

Por Gabriel Wainer, apresentador do @RivoNews

Na semana passada escrevi aqui sobre a importância de não nos entregarmos ao pessimismo sobre o ano que acaba de começar. Mas a realidade dos últimos dias se impôs e a euforia da virada do ano já deu lugar à rabugice. É que o resumo de 2025 até aqui é de impressionar. Enquanto o país inteiro entoa o mantra do verão, “descer pra BC”, o que tem descido sobre as nossas cabeças é um noticiário inacreditável.

No dia 31, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse a Zero Hora que a cidade seguirá alagando e que não há estudos sobre o que será da capital gaúcha na próxima enchente. Foi uma irônica profecia: a posse dos secretários foi adiada no dia seguinte por conta dos… alagamentos.

No mesmo dia, um policial civil de São Paulo encontrou a jornalista Natuza Nery num supermercado e a ofendeu e ameaçou, dizendo que ela deveria ser aniquilada. Assim mesmo, sem constrangimento. Em tempos em que o óbvio precisa ser dito, é preciso lembrar que não importa se você gosta ou não do trabalho dela, ameaçar a integridade física de alguém é normalizar a barbárie.

Na sequência, fomos impactados por uma matéria de um jornal paulista sobre a vida dos ricos em Moscou. A reportagem foi a restaurantes com estrelas Michelin, visitou shoppings de luxo, foi ao Teatro Bolshoi assistir “O Lago dos Cisnes” e se impressionou com a venda de coca-cola na capital da Rússia, liderada pelo facínora Vladmir Putin. “Encontramos uma cidade iluminada, com a vida absolutamente normal, apesar da guerra”, conclui o texto. A equipe, é claro, não fez escala em Kiev ou Tel Aviv.

De quebra, o Valor Econômico ainda nos informou que o provável futuro líder do governo Lula na Câmara será Lindbergh Farias, um deputado que, sabemos, não tem como predicado a arte de dialogar com quem diverge dele e de sua esposa. E mais: o ex-líder dos “caras-pintadas” ainda pregou tolerância com a manutenção da alta dos juros pelo Banco Central, agora comandado pelo seu amigo Gabriel Galípolo. De cara-pintada a cara de pau, como bem disse uma vez Reinaldo Azevedo.

E para coroar a semana, o mais novo pré-candidato à Presidência da República é o cantor Gusttavo Lima. Com a anuência de Wesley Safadão. O país não corre o menor risco de dar certo.