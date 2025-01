Que 2025 seja mais doce, mais leve e mais feliz para todos nós

Que ano duro , esse de 2024. No mundo, os conflitos armados e as instabilidades políticas se exacerbaram como há muito tempo não se via. Os reféns sequestrados pelo Hamas continuam em Gaza, a Ucrânia segue resistindo à invasão russa e os EUA estão mais divididos do que nunca — o que, não se engane, afeta e muito o nosso país.

Mas é também por isso que não posso me resignar ao derrotismo aparentemente inevitável do ano que começa depois de amanhã. No final desse tortuoso 2024, tive a honra de ser convidado para escrever nas páginas desse histórico jornal. É algo que fez parte dos meus sonhos de guri, desde o tempo em que saía do Colégio Anchieta, pegava uma lotação e ia até a redação de ZH esperar o vô acabar a coluna, para então irmos a um jogo do Grêmio no Olímpico ou jantar um rigatoni gratinado no Copacabana, um galeto no Komka ou um lombinho com queijo no Barranco.