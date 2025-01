Que em 2025 não falte arte

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac

A cultura salva. Ela pode ser responsável por um sorriso em um dia difícil ou por despertar as emoções necessárias para cumprir as tarefas diárias, e ela também possibilita que muitas portas se abram. É com essa certeza que, após um 2024 marcado por tantos desafios, iniciamos um novo ano com o plano de movimentar o setor por meio do teatro, da música, do circo, da literatura, do cinema, entre outras linguagens. Afinal, a arte que transforma, provoca, faz pensar, encanta, diverte e conforta gera emprego e renda a milhares de pessoas. São artistas, produtores, figurinistas, maquiadores, editores e tantos outros. Isso sem contar fornecedores indiretos de transporte, alimentação, hospedagem e afins.

Assim, iniciamos 2025 com um dos nossos projetos mais pulsantes: o Festival Internacional Sesc de Música. Em poucos dias, Pelotas começará a viver as emoções da 13ª edição desse que é um dos principais eventos de música de concerto da América Latina. Serão centenas de alunos bolsistas de diferentes regiões do Brasil e de outros países realizando classes de especialização musical com músicos renomados mundialmente, além de dezenas de apresentações totalmente gratuitas que tomam teatros, praças e outros espaços pelotenses.

É uma honra, enquanto presidente do sistema, ver a continuidade de tantos projetos relevantes como esse. Quando tudo parou em função das enchentes, nós tivemos este olhar. Com um investimento de cerca de R$ 4 milhões, junto com o Departamento Nacional do Sesc, lançamos editais que contemplaram centenas de artistas afetados para caravanas por diversos municípios do país. Essa iniciativa inédita levou apresentações para 42 cidades de 18 Estados e o Distrito Federal, e também para o interior do Rio Grande do Sul, em uma vitrine dos talentos gaúchos. Foi indescritível presenciar essa movimentação de força e união.