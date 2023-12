Morto aos 61 anos, nesta segunda-feira (11), Andre Braugher fez uma carreira de sucesso nas séries, atuando em títulos que renderam vitórias ou indicações ao Emmy, como Homicídio (1993-1999), Gideon's Crossing (2000-2001), Thief (2006), Men of a Certain Age (2009-2011) e Brooklyn Nine-Nine (2013-2021). No cinema, há pelo menos um grande filme que traz o ator estadunidense no elenco: O Nevoeiro (The Mist, 2007), adaptação do diretor Frank Darabont para uma história do escritor Stephen King, disponível no Amazon Prime Video.