O segundo dia do South Summit em Porto Alegre, nesta quinta-feira (21), começou às 10h, duas horas depois do previsto, em razão dos danos causados pelo temporal à estrutura no Cais Mauá. Os interessados na programação, que incluiu etapas da competição de startups e passeio pelo Marketplace, enfrentaram fila para adentrar o evento, além de atrasos de 1h30min nas atividades na parte da manhã.