O South Summit anunciou os nomes das 50 startups finalistas da competição. Dessas, 25 são brasileiras e outra 25 vêm de países estrangeiros. O RS está representado por seis competidoras: quatro de Porto Alegre, uma de Caxias do Sul, na Serra; e outra de Roca Sales, no Vale do Taquari (confira os nomes e a relação completa mais abaixo).