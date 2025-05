Renner: como a gigante do varejo que nasceu em Porto Alegre conquistou o Brasil; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, a história de uma das maiores varejistas do país é contada a partir de suas raízes em Porto Alegre. Fundada há mais de 100 anos na capital gaúcha, a Lojas Renner se transformou em um fenômeno nacional, com centenas de unidades espalhadas pelo Brasil — mas sem nunca perder o vínculo com sua origem.