NBA: veja horários e onde assistir aos jogos dos playoffs no final de semana

Os playoffs da NBA não param no final de semana. Entre sexta-feira (9) e domingo (11) serão seis jogos para o fã de basquete acompanhar ao vivo. As séries que decidirão os finalistas de cada conferência estão emocionantes.

No Leste, duas surpresas. O Indiana Pacers abriu 2 a 0 contra o Cleveland Cavaliers e terá dois jogos em casa para tentar fechar o confronto. O New York Knicks conseguiu o mesmo feito diante do atual campeão Boston Celtics.