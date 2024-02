Em ritmo de reta final para o South Summit Brazil 2024, as startups e os parques tecnológicos gaúchos “aceleram”, no melhor jargão que lhes é próprio, a corrida para participarem do evento. Agentes principais do ecossistema de inovação, as empresas nascentes têm na edição um palco importante para demonstrarem o que estão desenvolvendo e captarem recursos de investidores.