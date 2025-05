Viaduto na BR-116 que deve melhorar acesso à Expointer é parcialmente liberado

Em fevereiro deste ano, a reportagem de Zero Hora acompanhou como estavam as obras na BR-116.

A reportagem esteve no local no início da manhã desta sexta-feira (9) e constatou que a pista no sentido Capital-Interior estava livre para trânsito. Segundo o prefeito de Esteio, Felipe Costella, o trecho foi liberado no início da tarde de quinta-feira (8).