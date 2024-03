O banco da favela, como o próprio F Bank tem se chamado, espera obter em até 60 dias a autorização para operar. Os pedidos ainda serão encaminhados. Isso ocorrendo, o lançamento será em setembro. A previsão foi dada pelo CEO da Favela Holding e fundador da Central Única de Favelas (CUFA), Celso Athayde ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, durante sua participação no South Summit. O setor bancário tem uma forte fiscalização no país, especialmente pelo Banco Central. O F Bank opera com um piloto há um ano.