O Itaú Unibanco está com 90 bolsas exclusivas para moradores da Região Sul tirarem a CPA-10 e a CPA-20, certificações exigidas para trabalhar no mercado financeiro. A iniciativa, porém, é restrita a pessoas com deficiência ou pretas e pardas. O setor, como outros, enfrenta dificuldade em promover a diversidade entre os profissionais.