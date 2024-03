A Gerdau está com 25 vagas de trabalho abertas para o programa Jovem Aprendiz na unidade Riograndense, que fica em Sapucaia do Sul. Para se candidatar, é preciso ter entre 17 e 24 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Além disso, tem que morar em cidades próximas, como Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.