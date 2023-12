Após ter arrematado duas plataformas da Petrobras para desmontá-las no Rio Grande do Sul e usar a sucata nas usinas, a Gerdau está interessada nas outras oito. A petroleira planeja leiloá-las ao longo de 2024 dentro do seu programa de "reciclagem verde" para substituir as estruturas de exploração de petróleo. Gerente de Metálicos da Gerdau, André Guardin falou ao Gaúcha Atualidade da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra da entrevista no final da coluna.