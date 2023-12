Dentro do que a Petrobras tem chamado de "reciclagem verde", mais uma plataforma virá para ser desmontada em um estaleiro de Rio Grande. O leilão da P-33 teve como vencedora a Gerdau, em parceria com a Ecovix. A unidade fica na Bacia de Campos e deve chegar ao Rio Grande do Sul na metade de 2024, informa o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de Rio Grande e São José do Norte. A expectativa é gerar 200 novos empregos com o serviço, que dura um ano.