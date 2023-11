Grupo gaúcho com a maior rede de postos de combustíveis do país, a Empresas SIM recebeu o "ok" do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para financiamentos de até R$ 200 milhões. Parte deste valor, R$ 40 milhões, será para construir uma base operacional da SIM Distribuidora em Santa Maria, por ficar na região central do Estado, facilitando a logística.