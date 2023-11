Foi com uma distribuidora gaúcha que a Petrobras assinou o primeiro contrato para venda ao consumidor final (especialmente transportadoras) do novo diesel R5, com 5% de conteúdo renovável, como óleo de soja. A parceria da estatal é com a Empresas SIM, grupo gaúcho com sede em Flores da Cunha e foco em combustíveis. O presidente da SIM, Neco Argenta, conta que o diesel S10, com menos enxofre, a partir do R5, ainda menos poluente, terá uma bomba especial nos postos. Inicialmente, será vendido no Paraná, depois em Santa Catarina e, na sequência, no Rio Grande do Sul. Ele é produzido na refinaria paranaense da Petrobras.