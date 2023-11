Há 20 anos no mercado de tecnologia e eletrônica, a indústria gaúcha Fueltech foi para a sua nova sede em Porto Alegre, montada no local onde ficava a DHB, fabricante de autopeças que foi à falência em 2018. Na Avenida das Indústrias, o novo espaço tem 7,5 mil metros quadrados e abrigará, além da fábrica, o atendimento aos clientes. O CEO no Brasil, Leonardo Fontolan, diz que a área é o triplo da anterior, o que permitirá aumentar em cinco vezes a capacidade de produção.