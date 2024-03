Recém foi aberto o período para enviar a declaração do Imposto de Renda e os golpistas já estão atacando. A Receita Federal alerta para um aplicativo falso disponibilizado para ser baixado nas lojas virtuais da Apple e do Google. O sistema rouba dados do contribuinte. Saiba como reconhecê-lo no vídeo acima, que traz o aviso feito pela coluna no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.