O Banco Central cortou o juro como o esperado, para 10,75% ao ano, e sinalizou mais uma redução na mesma magnitude, de 0,5 ponto percentual. Pode ser que tenha ainda mais uma. Mas será que vai mais? Ao menos mais 0,25 ponto, quem sabe? Vai depender do cenário internacional, como ficou bem claro no comunicado. Há economias preocupadas com sua inflação.