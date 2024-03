Em razão da chuva forte e da ventania que atingiu Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira (21) e do alerta climático vigente da Defesa Civil do RS, a abertura dos portões do South Summit neste segundo dia de evento foi atrasada para as 10h. Em comunicado, a direção do evento afirma que a medida teve como objetivo a segurança de todos os participantes e equipes envolvidas.